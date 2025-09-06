Мир
07:39, 6 сентября 2025

В США объяснили отказ Зеленского от предложения Путина о встрече в Москве

Дэвис: Зеленский отказывается ехать в Москву из-за позиции европейских политиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВстреча Путина и Зеленского

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Отказ украинского президента Владимира Зеленского от предложения главы России Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков. Об этом на YouTube заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакают оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется [на Украине]», — объяснил он.

Как утверждает Дэвис, украинский лидер находится в трудном положении и может рассчитывать только на своих западных покровителей, которые, вероятно, и порекомендовали ему остаться в Киеве.

Ранее президент Украины отклонил предложение российского лидера Владимира Путина о встрече в Москве и позвал его в Киев. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

