Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:31, 6 сентября 2025Мир

В США выступили с необычным обвинением в адрес Запада

Экономист Сакс: Запад не заинтересован в устойчивом развитии мира
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Meng Jing / XinHua / Global Look Press

Запад не заинтересован в устойчивом развитии мира. С таким необычным обвинением на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Повестка развития ООН после 2030 года» выступил американский экономист Джеффри Сакс, передают «Известия».

«Западный мир до сих пор полагает, что они управляют миром. Когда-то это было так, но сейчас западный мир не заинтересован в целях устойчивого развития», — сказал он.

По его словам, сейчас в мире происходит стремительное разрушение связей западного мира с остальными странами, а глобального консенсуса по теме развития не наблюдается.

Ранее Сакс заявил, что США до сих пор уверены, что занимают доминирующие позиции и управляют миром, хотя это уже не так. По его словам, с начала XXI века помимо США появилось множество других «центров силы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский в третий раз отказался ехать в Москву. Теперь он позвал Путина в Киев

    Военный аналитик раскрыл причину удара ВСУ по Луганску

    Молния уничтожила деревню в Германии

    Разведчик рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту украинской ДРГ

    Британию уличили в лицемерии из-за Украины и меньшинств

    В российском регионе раздались взрывы

    В США выступили с необычным обвинением в адрес Запада

    Москвичей предупредили о риске впасть в уныние из-за бабьего лета

    Захарова рассказала об «ахиллесовой пяте» Запада

    В Германии отреагировали на заявление Путина о военных НАТО на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости