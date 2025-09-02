Мир
05:18, 2 сентября 2025Мир

В США указали на ложную уверенность Вашингтона в своем мировом лидерстве

Экономист Сакс: США уверены в своем глобальном лидерстве, хотя это не так
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

США до сих пор уверены, что занимают доминирующие позиции и управляют миром, хотя это уже не так. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился американский экономист Джеффри Сакс.

«Есть контраст между самовосприятием Соединенных Штатов и реальным положением дел, и этот контраст на самом деле является источником опасности», — сказал аналитик.

Он также отметил, что в действительности Вашингтон являлся лидером до конца прошлого века, но с тех пор мир пришел к многополярности, и помимо США существует множество других «центров силы».

Ранее Сакс заявил, что НАТО стоило распустить еще в 1990 году, поскольку альянс выполнил свое предназначение.

