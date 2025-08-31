Мир
07:11, 31 августа 2025Мир

В США резко высказались о НАТО

Сакс: НАТО стоило распустить в 1990 году вместе с ОВД
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

НАТО стоило распустить еще в 1990 году, поскольку альянс выполнил свое предназначение. Резкое высказывание об организации допустил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью РИА Новости.

«НАТО следовало распустить в 1990 году, когда президент [СССР Михаил] Горбачев распустил Организацию Варшавского договора (ОВД). Западу следовало сказать: да, мы прекращаем работу НАТО», — заявил он.

По словам экономиста, альянс «пережил свою необходимость», поскольку организация была создана для противостояния СССР, которого больше нет. Сакс назвал «неоправданным» превращение НАТО в инструмент власти США и дальнейшее расширение альянса на восток.

Ранее стало известно, что экс-президент США Билл Клинтон был готов рассмотреть возможность вступления России в НАТО. «Я понимаю, что внутренние соображения в России пока этого не позволят, но со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира», — говорил он.

