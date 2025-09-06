Вирусолог назвал возможную причину распространения ВИЧ на Чукотке

Вирусолог Зуев: Причиной распространения ВИЧ на Чукотке могла стать глобализация

Вирусолог Виктор Зуев назвал глобализацию возможной причиной распространения ВИЧ на Чукотке. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам доктора медицинских наук, при оценке эпидемиологической ситуации следует учитывать данные о миграционных потоках.

«Чукотка вроде бы далеко от Москвы, вдруг такая история. Сейчас люди ездят за рубеж миллионами. Надо смотреть, сколько на Чукотке приезжих, обратить внимание на людское движение. Глобализация может быть причиной распространения заболевания», — сообщил вирусолог.

Ранее стало известно, что на Чукотке зафиксирована самая высокая в РФ заболеваемость ВИЧ. Согласно статистическим данным, в пересчете на 100 тысяч населения на Чукотке приходится 79,1 человека с подтвержденным диагнозом.