В России назвали регион с самой высокой заболеваемостью ВИЧ

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На Чукокте зафиксирована самая высокая в РФ заболеваемость ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно статистическим данным, в пересчете на 100 тысяч населения на Чукотке приходится 79,1 человека с подтвержденным диагнозом ВИЧ. При этом, по данным из открытых источников, население региона не превышает 50 тысяч человек.

В число лидеров антирейтинга также вошли Иркутская и Самарская области. Самую низкую заболеваемость ВИЧ зафиксировали в Чечне, Ингушетии и Москве.

Ранее стало известно о создании в России военного подразделения для бойцов с ВИЧ и гепатитом С. Они будут носить отличительные повязки.

