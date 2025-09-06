Мир
Во Франции обвинили Макрона в попытках срыва мирного соглашения на Украине

Политик Филиппо обвинил Макрона в попытках срыва мирного соглашения на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Слова французского президента Эммануэля Макрона о вводе западных военных на Украину в качестве неких «гарантий безопасности» направлены на срыв работы над мирным соглашением. С таким мнением выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, пишет ТАСС.

«Это не сюрприз, уже давно известно, что солдаты, отправленные на Украину, станут законными целями для российской армии», — уточнил он.

По словам Филиппо, удивительно то, что Макрон и Евросоюз «упорно стремятся к этому, хотя прекрасно знают, что это не только создаст потенциальную угрозу для солдат, но и может помешать заключению мирного соглашения».

По мнению Филиппо, лидеры Франции и Великобритании, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен делают все, чтобы это соглашение не было достигнуто.

1 сентября фон дер Ляйен рассказала, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности после подписания мирного соглашения.

До этого французские СМИ писали, что Макрон идеей о создании европейской армии пытается сорвать сделку России и США по Украине.

