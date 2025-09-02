Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:43, 2 сентября 2025Мир

Во Франции заявили о полученной фон дер Ляйен пощечине

Политик Филиппо: Критика от Писториуса стала пощечиной для фон дер Ляйен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agnieszka Sadowska/ Agencja Wyborcza / Reuters

Критика планов по Украине от министра обороны Германии Бориса Писториуса стала пощечиной для председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле!» — подчеркнул политик.

1 сентября Писториус заявил, что Евросоюз не имеет полномочий в отношении размещения воинского контингента где бы то ни было, поэтому обсуждение таких вопросов до переговоров неприемлемо. По данным Der Spiegel, глава Минобороны ФРГ выглядел явно раздраженным из-за заявлений председателя Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения своих войск на Украине в рамках гарантий безопасности после подписания мирного соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо задал Путину «не очень приятный» вопрос

    Экс-премьер Польши развеял миф о России

    Фицо рассказал Путину о планах поговорить с Зеленским

    В Раде нашли способ восполнить личный состав ВСУ

    Мать отправила дочь в больницу после одного видеозвонка

    Администратора популярного в Запорожской области Telegram-канала осудили на 16 лет

    На Украине рассказали о наступлении ВС России в Днепропетровской области

    Рост цен на нефть связали с ситуацией вокруг украинского конфликта

    Судьбу Европы назвали предрешенной из-за решения России по газу

    Эрдоган прошелся за руку с президентом Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости