Фон дер Ляйен вызвала раздражение у министра обороны ФРГ из-за Украины

Писториус раскритиковал фон дер Ляйен из-за гарантий безопасности Украины

Европейский союз (ЕС) не имеет полномочий в отношении размещения воинского контингента где бы то ни было, поэтому обсуждение таких вопросов до переговоров неприемлемо. Таким образом министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по гарантиям безопасности Украине, передает Der Spiegel.

«Помимо того, что Евросоюз не имеет никаких полномочий или компетенции в отношении размещения войск стран-участниц сообщества, независимо от того, для кого или для чего они предназначены, я бы воздержался от подтверждения или комментария подобных инициатив (...). Я уже несколько раз говорил: такие вещи не обсуждаются, пока стороны не сядут за стол переговоров», — указал глава оборонного ведомства.

По словам авторов материала, Писториус выглядел явно раздраженным из-за заявлений председателя Еврокомиссии. Он подчеркнул, что такие вопросы нужно тщательно обсуждать и «сейчас в корне неправильно рассуждать о них публично».

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что у Европы есть «довольно четкий план» размещения своих войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после подписания мирного соглашения. Она добавила, что главы стран ЕС разрабатывают план размещения многонациональных войск и поддержки со стороны США.