AgoraVox: Макрон пытается сорвать сделку России и США по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон идеей о создании европейской армии пытается сорвать сделку России и США по Украине. План политика против Москвы назвал французский портал AgoraVox.

Отмечается, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа французский лидер поднял вопрос о гарантиях безопасности для Европы и Украины. В ходе переговоров Макрон призвал европейских коллег наращивать военный арсенал из-за якобы существующей со стороны России угрозы.

«Эта навязчивая идея Макрона в отношении Москвы (создание европейских войск — прим. «Ленты.ру») становится все более агрессивной с каждым днем, вплоть до того, что ставит под угрозу дипломатические переговоры о мире между США и Россией. Макрон пытается сорвать заключение сделки», — утверждается в материале.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Макрона в демонизации России. По его словам, глава государства хочет таким образом убедить общество в необходимости отправки французских войск на Украину.