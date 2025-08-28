Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:40, 28 августа 2025Интернет и СМИ

Назван план Макрона против России

AgoraVox: Макрон пытается сорвать сделку России и США по Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон идеей о создании европейской армии пытается сорвать сделку России и США по Украине. План политика против Москвы назвал французский портал AgoraVox.

Отмечается, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 августа французский лидер поднял вопрос о гарантиях безопасности для Европы и Украины. В ходе переговоров Макрон призвал европейских коллег наращивать военный арсенал из-за якобы существующей со стороны России угрозы.

«Эта навязчивая идея Макрона в отношении Москвы (создание европейских войск — прим. «Ленты.ру») становится все более агрессивной с каждым днем, вплоть до того, что ставит под угрозу дипломатические переговоры о мире между США и Россией. Макрон пытается сорвать заключение сделки», — утверждается в материале.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Макрона в демонизации России. По его словам, глава государства хочет таким образом убедить общество в необходимости отправки французских войск на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От аэродромов до железных дорог». Россия запустила почти 600 дронов и десятки ракет по Украине. Зеленский выступил с обращением

    Пугачева сохранила статус предпринимателя в России

    Удары российских войск уничтожили десятки бойцов ВСУ в Сумской области

    Концерт Макса Коржа отменили в Казахстане

    Вдова бойца СВО была вынуждена дважды отпевать мужа

    Посудомоечные машины с сюрпризом пытались ввезти в Россию

    В России разработали выявляющий сразу 25 инфекций тест

    Появились подробности о начавшемся после атаки ВСУ пожаре на нефтезаводе на юге России

    Словакия сообщила о восстановлении поставок нефти по «Дружбе»

    В сети удивились внешности Димы Билана на «Новой волне»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости