Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 20 августа 2025Мир

Во Франции рассказали о демонизации России Макроном

Политик Филиппо: Макрон демонизирует Россию в интересах ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Magoni / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует Россию в интересах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что политика, основанная на страхе и лжи, служит интересам Макрона и ЕС. По словам Филиппо, милитаризация нужна Евросоюзу для создания собственной армии.

Ранее Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником» у ворот Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Великобритания расширила антироссийские санкции

    Россиянина поймали на корректировке ударов ВСУ по складу Росгвардии

    Дочери российского бойца СВО в два раза занизили сумму «гробовых» выплат

    Келлог предложил критикам саммита на Аляске «заткнуться и сесть в угол»

    iPhone предсказали высокие продажи

    Молдаванин вез бомбу в Одессу и не довез

    Маленький сын звезды «Универа» проглотил стекло

    Названо важное различие между зумерами и миллениалами

    ЦБ крупной азиатской страны неожиданно снизил ключевую ставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости