Во Франции рассказали о демонизации России Макроном

Политик Филиппо: Макрон демонизирует Россию в интересах ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон демонизирует Россию в интересах Европейского союза (ЕС). Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Макрон сверхдемонизирует Россию, чтобы убедить общественное мнение в необходимости отправки французских войск на Украину», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что политика, основанная на страхе и лжи, служит интересам Макрона и ЕС. По словам Филиппо, милитаризация нужна Евросоюзу для создания собственной армии.

Ранее Макрон назвал президента России Владимира Путина «хищником» у ворот Европы.