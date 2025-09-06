Военный аналитик раскрыл причину удара ВСУ по Луганску

Марочко: ВСУ атаковали Луганск из-за тотальных проигрышей на линии фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Луганск из-за своих неудач на линии боевого соприкосновения. Такую точку зрения высказал военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, сейчас у Киева «везде проигрыши» на линии фронта, поэтому удар по Луганску был нанесен, чтобы продемонстрировать, что у войск по-прежнему есть силы.

Кроме того, как полагает аналитик, таким образом украинское командование пытается поднять боевой дух военнослужащих. «Если мы говорим про удары по Луганску, то здесь однозначно преследуются военно-политические цели», — отметил Марочко.

Луганск подвергся атаке со стороны ВСУ в ночь на пятницу, 5 сентября. Над городом было уничтожено семь беспилотников.