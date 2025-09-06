Россия
17:23, 6 сентября 2025Россия

Юрист рассказал об ответственности хозяев незапертых квартир в случае кражи

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянам, оставившим по забывчивости квартиру открытой и ставшим жертвами кражи, не стоит опасаться уголовной ответственности. Об этом рассказал RT Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

По его словам, собственникам обворованных квартир не грозит никакой ответственности за то, что жилье было незапертым в момент кражи. Не является это и смягчающим основанием для преступников, отметил он.

«Незаконное проникновение в дом или квартиру считается квалифицирующим признаком кражи, но, даже если дверь была оставлена открытой самим владельцем, это не меняет сути преступления», — пояснил Русяев.

Ранее Илья Русяев предупредил россиян об ответственности за сбор некоторых видов грибов. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил, что за сбор краснокнижных грибов признанному виновным лицу может грозить уголовная ответственность. Один из предусмотренных видов санкций при этом — лишение свободы на срок до четырех лет.

