Юрист рассказал об ответственности хозяев незапертых квартир в случае кражи

Юрист Русяев: Кража из незапертой квартиры равна краже из запертой

Россиянам, оставившим по забывчивости квартиру открытой и ставшим жертвами кражи, не стоит опасаться уголовной ответственности. Об этом рассказал RT Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев.

По его словам, собственникам обворованных квартир не грозит никакой ответственности за то, что жилье было незапертым в момент кражи. Не является это и смягчающим основанием для преступников, отметил он.

«Незаконное проникновение в дом или квартиру считается квалифицирующим признаком кражи, но, даже если дверь была оставлена открытой самим владельцем, это не меняет сути преступления», — пояснил Русяев.

