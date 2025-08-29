Россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при сборе некоторых грибов

Российское законодательство регламентирует сбор грибов комплексом норм, нарушение которых влечет административную и уголовную ответственность, рассказал юрист Илья Русяев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Русяев напомнил, что Лесной кодекс РФ предоставляет гражданам право бесплатно собирать дикорастущие грибы для собственных нужд на землях лесного фонда, однако действует ряд ограничений. Например, за незаконный сбор на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей, при этом незнание статуса заповедной территории не освобождает от ответственности, уточнил юрист.

Также он указал, что сбор видов, занесенных в Красную книгу, карается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного. При доказанности умысла применяется статья Уголовного кодекса с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей, дополнил эксперт.

При отягчающих обстоятельствах: групповых действиях, использовании служебного положения или интернета для продажи, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.

Илья Русяев юрист

«Особую категорию составляют грибы, содержащие наркотические вещества. За их приобретение, хранение или перевозку предусматривается штраф от 4000 до 5000 рублей либо административный арест до 15 суток», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. К ним, например, относятся мак снотворный, конопля, кат, гармала, кокаиновый куст, кактусы с мескалином и галлюциногенные грибы, ипомея трехцветная.