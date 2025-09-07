Бывший СССР
Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине

Депутат Рады Костенко: Украина создала себе проблему, выпустив молодежь
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

Правительство Украины создало большую проблему, выпустив молодежь из страны. Такое мнение выразил депутат Рады Роман Костенко на YouTube-канале «Новый отсчет».

«Я считаю, что это такой, знаете, выстрел из крупного калибра себе в ногу», — заявил он, призвав сосредоточить все силы на мобилизации, а не находить оправдания подобным мерам.

«В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 поедут за границу — и больше не вернутся», — пожаловался депутат Рады.

Ранее на Украине вступил в силу закон, который разрешает пересечение границы военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет. Представитель Госпогранслужбы страны Андрей Демченко заявил, что молодые люди начали покидать Украину

