Джаралла заявил, что Зеленский выбрал завершение конфликта победой России

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от возможности завершить конфликт с помощью мирного урегулирования, выбрал завершение конфликта победой России. Об упущенном Киевом шансе на мир РИА Новости рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

«Второй [вариант окончания конфликта], который он выбрал, — глупый и банальный. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — заявил эксперт.

Он добавил, что решение об окончании военных действий могло бы стать историческим, но Зеленский отреагировал на предложение Москвы как шоумен.

6 сентября Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о встрече в Москве. Он также позвал российского лидера в Киев для переговоров.