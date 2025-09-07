Россия
17:41, 7 сентября 2025Россия

Политический эксперт рассказал об упущенном Зеленским шансе завершить конфликт

Джаралла заявил, что Зеленский выбрал завершение конфликта победой России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, отказавшись от возможности завершить конфликт с помощью мирного урегулирования, выбрал завершение конфликта победой России. Об упущенном Киевом шансе на мир РИА Новости рассказал политический эксперт Владимир Джаралла.

«Второй [вариант окончания конфликта], который он выбрал, — глупый и банальный. Цена его отказа — новые смерти людей, разрушения и завершение конфликта неизбежной военной победой России», — заявил эксперт.

Он добавил, что решение об окончании военных действий могло бы стать историческим, но Зеленский отреагировал на предложение Москвы как шоумен.

6 сентября Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина о встрече в Москве. Он также позвал российского лидера в Киев для переговоров.

