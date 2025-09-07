Мир
Финляндия депортировала более ста россиян

С января по сентябрь Финляндия депортировала более ста россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Joakim Honkasalo / Unsplash

С января по сентябрь 2025 года из Финляндии депортировали 104 россиянина, ранее получивших отказ в международной защите. Об этом со ссылкой на полицию сообщает газета Iltalehti.

Просители убежища заявили, что по итогам первых собеседований примерно 90 процентов из них получили отказы. При этом 18 человек отказались покинуть государство добровольно и были выдворены в сопровождении конвоя.

Миграционная служба Финляндии объяснила массовые отказы тем, что одна лишь угроза призыва по мобилизации не является достаточным основанием для предоставления убежища.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехал в город Светогорск Ленинградской области, граничащий с НАТО и Финляндией. «Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит», — в шутку отметил Медведев.

