18:44, 5 сентября 2025Россия

Медведев приехал в граничащий с НАТО город

Зампред Совбеза Медведев приехал в граничащий с НАТО город Светогорск
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехал в город Светогорск Ленинградской области, граничащий с НАТО и Финляндией, передает ТАСС.

Экс-президент России также посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией. Он подчеркнул, что Москва будет учитывать изменившийся характер отношений с Хельсинки из-за вступления в альянс.

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит», — в шутку отметил Медведев.

До этого зампред Совбеза счел слова президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР подсказкой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

2 сентября Стубб объявил, что Финляндия считает себя победителем в войне с СССР, поскольку сохранила независимость.

