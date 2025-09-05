Медведев приехал в граничащий с НАТО город

Зампред Совбеза Медведев приехал в граничащий с НАТО город Светогорск

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев приехал в город Светогорск Ленинградской области, граничащий с НАТО и Финляндией, передает ТАСС.

Экс-президент России также посетил автомобильный пункт пропуска, который находится прямо на границе с Финляндией. Он подчеркнул, что Москва будет учитывать изменившийся характер отношений с Хельсинки из-за вступления в альянс.

«Посмотрели на границу. Тихо, спокойно. Никто никуда не ходит», — в шутку отметил Медведев.

До этого зампред Совбеза счел слова президента Финляндии Александра Стубба о победе страны над СССР подсказкой украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

2 сентября Стубб объявил, что Финляндия считает себя победителем в войне с СССР, поскольку сохранила независимость.