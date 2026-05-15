В России призвали к жестким мерам после атаки на Рязань

Депутат Колесник: Нужно принимать военное решение в отношении стран Европы

России пора принять военное решение в отношении так называемых тыловых районов Украины — стран Западной Европы, которые производят и поставляют ей вооружение, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 15 мая атаковали один из древнейших городов России — Рязань, есть погибшие и пострадавшие. Обломки дронов повредили несколько жилых домов в городе.

Депутат указал, что атака на Рязань могла быть ответом Украины на один из самых мощных с 2022 года массированных ударов России. Вместе с тем он подчеркнул, что обстрел украинской территории велся по военно-промышленному комплексу республики, в то время как ВСУ атаковали гражданские объекты России.

«За это получат по полной. Я думаю, уже пора смотреть на тыловые районы Украины, которые находятся в странах Западной Европы. Известны адреса производств бесплотных аппаратов, которыми были нанесены удары по Рязани. Это уже чисто военное решение, потому что в соответствии с боевым уставом у нас есть подразделения, которые наносят удары по местам производства любых военных средств, которыми противодействующая сторона может угрожать России», — сказал Колесник.

Ранее сообщилось, что в результате атаки украинских беспилотников на город не выжили 3 человека, еще 12 пострадали, в том числе дети. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь.