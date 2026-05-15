Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:38, 15 мая 2026Силовые структуры

Появились подробности нападения вооруженного ножом мужчины на девочку в Подмосковье

РЕН ТВ: Ранивший ножом девочку в Подмосковье страдает психическим расстройством
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Вооруженный ножом мужчина набросился на семилетнюю девочку вечером 14 мая во время прогулки. Подробности происшествия узнал РЕН ТВ.

Ребенок гулял с мамой около 19 часов. К ним подошел 22-летний молодой человек и нанес девочке ножевое ранение. После этого он скрылся, но его задержали по горячим следам.

Telegram-канал «112» сообщает, что девочка была на прогулке с сестрой в коттеджном поселке «Николины сады». Поначалу молодой человек шел рядом с ними, затем достал из кармана нож. Испугавшись, сестра убежала, а вторая не успела, она и получила ранения.

Напавший страдает психическим расстройством. Установлена его личность — безработный Суннат В.

Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее рана правой щеки и левого виска и ссадины на локтях и колене. Ранее сообщалось, что девочку ударили по лицу ножом несколько раз.

Нападение произошло в деревне Плесенское под Наро-Фоминском.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

    Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Водитель школьного автобуса выиграл 369 миллионов рублей по дороге на работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok