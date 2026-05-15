Появились подробности нападения вооруженного ножом мужчины на девочку в Подмосковье

РЕН ТВ: Ранивший ножом девочку в Подмосковье страдает психическим расстройством

Вооруженный ножом мужчина набросился на семилетнюю девочку вечером 14 мая во время прогулки. Подробности происшествия узнал РЕН ТВ.

Ребенок гулял с мамой около 19 часов. К ним подошел 22-летний молодой человек и нанес девочке ножевое ранение. После этого он скрылся, но его задержали по горячим следам.

Telegram-канал «112» сообщает, что девочка была на прогулке с сестрой в коттеджном поселке «Николины сады». Поначалу молодой человек шел рядом с ними, затем достал из кармана нож. Испугавшись, сестра убежала, а вторая не успела, она и получила ранения.

Напавший страдает психическим расстройством. Установлена его личность — безработный Суннат В.

Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее рана правой щеки и левого виска и ссадины на локтях и колене. Ранее сообщалось, что девочку ударили по лицу ножом несколько раз.

Нападение произошло в деревне Плесенское под Наро-Фоминском.