Мужчина ранил ножом семилетнюю девочку в российском городе

Волк: По горячим следам задержан мужчина, ранивший ножом девочку в Наро-Фоминске

В Московской области мужчина ранил ножом семилетнюю девочку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло в Наро-Фоминске. Подозреваемый скрылся, но полицейские по горячим следам его задержали.

Пострадавший ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести, уточняет Telegram-канал Shot. У него рана правой щеки и левого виска и ссадины на локтях и коленке.

Девочку ударили по лицу ножом несколько раз в деревне Плесенское под Наро-Фоминском.

Ранее стало известно, что мужчина напал с ножом на посетителя больницы в Назрани и ранил его в грудь.