15:16, 30 апреля 2026

Смертельное ДТП закончилось поножовщиной в российской больнице

В Ингушетии родные погибшего в ДТП мужчины ворвались в больницу, чтобы отомстить
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мужчина напал с ножом на посетителя больницы в Назрани и ранил его в грудь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Ингушетии.

Все произошло ночью 28 апреля. Между 40-летним и 24-летним жителями республики возник конфликт, в ходе которого первый взял нож и ударил оппонента в грудь. Нападавшего оттащили очевидцы, а к потерпевшему подоспели врачи. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обвиняемого арестовали.

Как уточняет Telegram-канал Mash Gor, конфликт между мужчинами произошел из-за ДТП в районе села Майское. В результате аварии не стало родственника нападавшего — его семья ворвалась в больницу, чтобы найти виновника и отомстить. Когда потерпевший ответил, что именно он был за рулем, его начали избивать.

Ранее суд в Темрюке заключил под стражу на два месяца 31-летнего мужчину, который обвиняется в расправе над 11-летней девочкой.

