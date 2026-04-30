Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 30 апреля 2026Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над российской школьницей попал на видео за решеткой

Суд Темрюка арестовал мужчину по обвинению в убийстве 11-летней девочки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Суд в Темрюке заключил под стражу на два месяца 31-летнего мужчину, который обвиняется в расправе над 11-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края и предоставили видео из зал суда.

На кадрах виден мужчина, который сидит за решеткой.

По версии следствия, все произошло 24 апреля. Обвиняемый встретил незнакомую школьницу в поселке Стрелка и, заговорив с ней, усадил в автомобиль. Во время поездки до хутора Белого между ними завязался спор, во время которого мужчина удушил девочку. Ее тело он довез до реки Старая Кубань и сбросил в овраг.

Ранее подруга обвиняемого описала его двумя словами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok