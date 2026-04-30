Обвиняемый в расправе над российской школьницей попал на видео за решеткой

Суд Темрюка арестовал мужчину по обвинению в убийстве 11-летней девочки

Суд в Темрюке заключил под стражу на два месяца 31-летнего мужчину, который обвиняется в расправе над 11-летней девочкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края и предоставили видео из зал суда.

На кадрах виден мужчина, который сидит за решеткой.

По версии следствия, все произошло 24 апреля. Обвиняемый встретил незнакомую школьницу в поселке Стрелка и, заговорив с ней, усадил в автомобиль. Во время поездки до хутора Белого между ними завязался спор, во время которого мужчина удушил девочку. Ее тело он довез до реки Старая Кубань и сбросил в овраг.

