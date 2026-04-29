Силовые структуры
17:41, 29 апреля 2026Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над российской школьницей описали двумя словами

Mash: Подозреваемого в убийстве школьницы на Кубани назвали добрым и ласковым
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

Подруга назвала подозреваемого в расправе над 11-летней школьницей в поселке Стрелка Темрюкского района (Краснодарский край) добрым и компанейским. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Девушка познакомилась с задержанным в университете. По ее словам, он рос в благополучной семье и не имел каких-либо странностей. Кроме того, парень отлично ладил с детьми друзей — был ласковым, внимательным и дарил подарки.

Девочка пропала 24 апреля. Она вышла из дома в поселке Стрелка на прогулку, но обратно так и не вернулась. Ребенка искали четыре дня, а 29 апреля нашли без признаков жизни. Тогда же задержали и подозреваемого в расправе над ней — им оказался 31-летний житель соседнего поселка. Он во всем сознался.

По версии следствия, мужчина встретил школьницу на улице в день ее пропажи, усадил в машину и увез в сторону хутора Белого. В пути он удушил девочку, а затем вывез за пределы хутора и бросил в водоем.

