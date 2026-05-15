10:26, 15 мая 2026

В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

Подоляк: Мендель спекулятивно в желтом формате пересказала слухи
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заявлявшая о проблемах президента Украины Владимира Зеленского с наркотиками его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель не обладает ценной информацией. Об этом заявил советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью Delfi.

«Она просто спекулятивно в желтом формате рассказала какие-то слухи, которые в начале войны активно тиражировали», — заявил Подоляк.

По его словам, Мендель не является субъектом политического процесса, а потому не обладает ценной информацией, а сами ее слова якобы не влияют на происходящие вокруг Украины процессы.

Ранее Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника заявила, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», был полон энергии.

