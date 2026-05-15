Боец ММА погиб при спасении детей

Боец ММА Медет Жээналиев погиб, спасая тонущих детей на Иссык-Куле

Боец ММА из Киргизии Медет Жээналиев погиб на Иссык-Куле, спасая тонущих детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел внутренних дел Иссык-Кульского района.

По информации источника, четверо несовершеннолетних девушек отдыхали на пляже в селе Бактуу-Долоноту. Одна из них во время купания в озере при сильных волнах начала тонуть. Спортсмен с другом решили помочь им. Мужчинам удалось спасти тонущую школьницу, однако сам Жээналиев погиб.

В МЧС заявили, что тело 30-летнего спортсмена было обнаружено на следующий день. Его передали семье бойца.

Жээналиев выступал в легком весе. Спортсмен провел четыре боя, в двух он одержал победу, а два проиграл.