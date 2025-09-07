Мир
14:41, 7 сентября 2025

Кресло Ким Чен Ына потрогали и протерли перед встречей с Путиным

Служба безопасности КНДР проверила кресло Ким Чен Ына перед встречей с Путиным
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники службы безопасности главы КНДР Ким Чен Ына проверили его кресло перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказали в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент выпуска доступен в Telegram.

Сообщалось, что сотрудник потрогал кресло и надавил на разные его части, чтобы убедиться, что Ким Чен Ыну будет в нем безопасно. После этого представитель службы протер ножки и ручки предмета мебели. «С ковра убирают мельчайшие ворсинки», — также отмечалось в сюжете.

Ранее журналист Александр Юнашев рассказал, как сопровождающие северокорейского лидера постарались убрать все следы его пребывания. В частности, они забрали стакан, из которого пил глава КНДР.

Путин и Ким Чен Ын приняли участие в торжественных мероприятиях в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, прошедших в Китае. На военном параде в Пекине присутствовали 26 глав государств и правительств.

