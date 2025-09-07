Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:40, 7 сентября 2025Мир

Лихачев подтвердил отсутствие приглашения США на Всемирную атомную неделю

Лихачев: Представители США не приглашены на Всемирную атомную неделю в Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Американские представители не приглашены на международный форум World Atomic Week (Всемирная атомная неделя), который пройдет в Москве в сентябре. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

«Нет. Будут, не будут — не знаю, но не приглашены», — отметил он.

С 26 по 30 сентября в Москве на пройдет международный форум World Atomic Week, посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли.

Ранее в Москве рассказали, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумели улучшить отношения двух стран. Сам же глава Белого дома на днях заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой.

В августе на Аляске состоялась встреча Путина и Трамп. Беседа двух лидеров продлились 2 часа 45 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские ракеты и дроны нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ

    Кадыров раскрыл позицию по остановке боевых действий в зоне СВО

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Лихачев подтвердил отсутствие приглашения США на Всемирную атомную неделю

    Россиян предупредили о последствиях приема энергетиков в жару

    Средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в российском регионе

    ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

    Россиян предупредили об опасности йода и зеленки

    В Германии забили тревогу из-за угрозы войны с Россией

    Индия задумалась о ненадежности США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости