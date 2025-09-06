В России рассказали об улучшившихся отношениях Путина и Трампа

Советник Кобяков заявил, что Путин и Трамп улучшили отношения

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сумели улучшить отношения двух стран. Об этом РИА Новости рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

Он отметил, что ВЭФ проходит после того, как лидеры договорились сблизить позиции на встрече в Анкоридже на Аляске.

5 сентября Трамп заявил своим советникам, что не намерен портить отношения с российским коллегой. Кроме того, неназванный чиновник в американской администрации отметил, что поддержание хороших контактов между лидерами «потенциально является преимуществом для Трампа».