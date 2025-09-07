Мир
01:09, 7 сентября 2025Мир

На Западе усомнились в адекватности Зеленского после ответа на предложение Путина

Журналист Боуз усомнился в адекватности Зеленского после его предложения Путину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал отказ украинского президента Владимира Зеленского от встречи с главой России Владимиром Путиным в Москве. Он высказался об этом на своей странице в соцсети X.

«Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое», — сделал вывод журналист.

Ранее президент Украины отклонил предложение российского лидера о встрече в Москве и позвал его в Киев. Зеленский подчеркнул, что не может приехать в столицу РФ, пока Украина «каждый день подвергается ракетным обстрелам и атакам».

