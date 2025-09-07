Экономика
Названо число заключенных на Восточном экономическом форуме сделок

Полпред президента Трутнев: На ВЭФ заключили 358 сделок на сумму в 6 трлн рублей
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Участники Восточного экономического форума (ВЭФ), который прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года, участники заключили в общей сложности 358 соглашений на общую сумму примерно в 6,058 триллиона рублей. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его слова приводит «Росконгресс».

Достигнутый результат превзошел показатели прошлогоднего ВЭФ. В 2024 году на форуме было заключено более 300 сделок на сумму в 5,5 триллиона рублей. Значительная часть заключенных в 2025-м соглашений будет реализована, заверил Трутнев.

В этом году в программу форума вошли семь тематических блоков, одна из них — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Участники делового мероприятия стали более 8,4 тысячи человек из 75 стран.

По данным организатора форума («Росконгресса»), в обсуждениях актуальных экономических вопросов в этом году участвовали свыше 2,6 тысячи представителей российского и иностранного бизнеса. Самые многочисленные делегации, отмечал советник президента РФ Антон Кобяков, прибыли из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.

