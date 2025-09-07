Из жизни
14:32, 7 сентября 2025Из жизни

Начинающие музыканты попали под машину перед своим первым концертом

В Бразилии начинающие музыканты погибли в аварии перед своим первым концертом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: ADRIANO MACHADO / Reuters

В бразильском штате Баия начинающие музыканты попали под машину незадолго до своего первого концерта. Об этом сообщает издание Need To Know.

Пикап врезался в мотоцикл, на котором ехали 17-летний Самуэл де Алмейда, его 14-летний брат Матеус Сантос и их отец 40-летний Жозенилсон Сантана. Братьев было уже не спасти, а их отец попал в больницу в критическом состоянии. Водителю, устроившему аварию, удалось сбежать. Возмущенные местные жители подожгли его машину.

Братья прославились в округе благодаря видео, в которых они исполняли песни в стиле арроша, появившемся и пользующемся популярностью в штате. Всего за неделю на их канал подписались 200 тысяч человек. 25 августа они выложили кадры, снятые во время первой студийной сессии.

Ранее сообщалось, что в США пьяный водитель врезался в гольф-кар, в котором новобрачные ехали после свадьбы. Мужчина получил серьезные травмы, девушку реанимировать не удалось.

    Все новости