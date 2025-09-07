Россиянин ранил из ружья трех человек во время спора из-за продажи дома

В Тюменской области мужчина начал стрелять из ружья и ранил трех человек из-за спора о продаже дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Инцидент произошел вечером 5 сентября в дачном некоммерческом товариществе «Поляна» на улице Туринской в Тюмени. Словесный конфликт между двумя семьями произошел из-за продажи дома. Во время спора один из участников внезапно схватил ружье и открыл огонь по оппонентам.

В результате злоумышленник ранил троих человек. Они выжили и были доставлены в больницу. В Следственном комитете (СК) России сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на двух и более человек. Известно, что стрелявший россиянин скрылся, но был оперативно найден и арестован.

Как отметил СК, 7 сентября председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

