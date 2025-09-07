Россия
Россиянин ранил из ружья трех человек во время спора из-за продажи дома

КП: В Тюмени мужчина ранил трех человек из ружья во время спора о продаже дома
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Тюменской области»

В Тюменской области мужчина начал стрелять из ружья и ранил трех человек из-за спора о продаже дома. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Инцидент произошел вечером 5 сентября в дачном некоммерческом товариществе «Поляна» на улице Туринской в Тюмени. Словесный конфликт между двумя семьями произошел из-за продажи дома. Во время спора один из участников внезапно схватил ружье и открыл огонь по оппонентам.

В результате злоумышленник ранил троих человек. Они выжили и были доставлены в больницу. В Следственном комитете (СК) России сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на двух и более человек. Известно, что стрелявший россиянин скрылся, но был оперативно найден и арестован.

Как отметил СК, 7 сентября председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что на Сахалине охотник выстрелил в 53-летнего настоятеля храма иеромонаха Дмитрия, устанавливавшего крест. По предварительной информации, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.

    Все новости