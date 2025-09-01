В священника выстрелили во время установки креста в российском регионе

На Сахалине охотник выстрелил в 53-летнего настоятеля храма иеромонаха Дмитрия, устанавливавшего крест. Об этом сообщает sakhalin.aif.ru.

По предварительной информации, инцидент произошел в лесу Макаровского района, куда священнослужитель отправился с охотником для установки Поклонного креста. Сопровождавший священника взял с собой ружье для защиты от медведей, однако в результате неосторожности оно выстрелило. Священник получил ранение, несовместимое с жизнью. Следственный комитет проводит проверку.

