14:00, 1 сентября 2025

Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

В Нижнем Новгороде два жителя сели на 3 года за избиение мужчины из-за парковки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Нижнем Новгороде двое жителей получили по три года лишения свободы в колонии строгого режима после того, как изуродовали мужчине лицо и проломили ему череп из-за парковочного места. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, двое приятелей искали место для парковки и едва не столкнулись с водителем другой машины, который был озадачен такими же поисками. В результате произошел конфликт, переросший в драку. Во время нее один из приятелей выстрелил второму водителю в ногу, после чего оба стали добивать потерпевшего. Мужчине сломали нос, глазницу и череп.

