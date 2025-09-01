Россиянину изуродовали лицо и проломили череп

В Нижнем Новгороде два жителя сели на 3 года за избиение мужчины из-за парковки

В Нижнем Новгороде двое жителей получили по три года лишения свободы в колонии строгого режима после того, как изуродовали мужчине лицо и проломили ему череп из-за парковочного места. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, двое приятелей искали место для парковки и едва не столкнулись с водителем другой машины, который был озадачен такими же поисками. В результате произошел конфликт, переросший в драку. Во время нее один из приятелей выстрелил второму водителю в ногу, после чего оба стали добивать потерпевшего. Мужчине сломали нос, глазницу и череп.

