В России раскрыли цели массированного удара по Украине

Депутат Колесник: РФ нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Россия нанесла массированный удар по военным объектам и объектам оборонной промышленности Украины, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Цели Вооруженных сил РФ депутат раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Это был не просто комбинированный, а это был очень мощный массированный удар по военным объектам, по объектам оборонной промышленности, по объектам критической инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Это были цели, с конвейеров которых сходит вооружение, которое, естественно, потом было бы применено по нашим вооруженным силам и не только. Такие превентивные удары наших вооруженных сил это нивелируют», — отметил Колесник.

Ранее в воскресенье, 7 сентября, стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли по объектам ВСУ комбинированный удар по Киеву и его окрестностям, Крюковскому мосту через реку Днепр в Кременчуге, Кривому Рогу и Одессе. Также был атакован аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.

На Украине заявили, что в ночь на 7 сентября ВС России выпустили по Украине рекордные 818 дронов и ракет. По данным украинского оборонного ведомства, в атаке было задействовано в общей сложности 805 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов, 9 крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23».

