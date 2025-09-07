Бывший СССР
17:38, 7 сентября 2025

В Молдавии назвали высокую цену дружбы с Европой

Политик Шор заявил, что Молдавия не готова к зиме из-за дружбы с Европой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Молдавия не готова к отопительному сезону из-за высоких цен на газ. Глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, слова которого передает ТАСС, назвал эту ситуацию ценой дружбы с Европой.

На вопрос агентства о том, готова ли страна к зиме, молдавский политик ответил отрицательно. Он добавил, что в последние годы цены на газ выросли в несколько раз.

«Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима», — заявил Шор.

Он добавил, что в случае, если на парламентских выборах в конце сентября победит партия действующей главы республики Майи Санду, то «народ опять будет нищий».

Ранее стало известно, что Молдавия захотела отстранить компанию «Молдовагаз», связанную с Россией, от поставок топлива. Сообщалось, что после этого шага государство будет напрямую заниматься снабжением газом населения.

