В Молдавии пожаловались на загнавший страну в долги и толкающий на войну ЕС

Молдавский депутат Фотеску: ЕС загнал страну в долги и толкает ее на войну
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Европейский союз (ЕС) вынуждает Молдавию участвовать в чужой войне, предварительно загнав страну в долги. Такое мнение выразил депутат парламента республики от блока «Победа» Вадим Фотеску, его слова передает РИА Новости.

«Европейские кураторы толкают Молдавию в чужую войну (военный конфликт между Россией и Украинойприм. «Ленты.ру»), они делают все для этого. Все это очень беспокоит людей в Молдавии, они прекрасно понимают, что мы не настолько большая страна, чтобы противостоять этой машине, уже загнавшей нас в экономические долги», — пожаловался молдавский депутат.

Он добавил, что к Молдавии все время будут предъявлять политические требования, если страна не отдаст долги. По мнению Фотеску, молдавское правительство исполнит все, что попросит ЕС.

Ранее Фотеску оценил, насколько молдаванам опасно посещать Россию. Он назвал враньем заявление МИД Молдавии о том, что в страну не следует приезжать, так как там небезопасно. По словам депутата, именно в России находится самая большая молдавская диаспора.

До этого директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова уличила Молдавию в подготовке к войне. Она отметила, что в стране проводят много военных учений, в том числе со странами НАТО.

