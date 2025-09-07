Дмитриев: Нападки глобалистов на Россию связаны с ее запасами ресурсов

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X объяснил причины нападок на Россию со стороны глобалистов, отметив, что они связаны с запасами природных ресурсов.

По словам чиновника, страна занимает первое место в мире по этому показателю, запасы оцениваются в 75 триллионов долларов.

«Именно поэтому она постоянно подвергается нападкам со стороны глобалистов и "глубинного государства"», — отметил Дмитриев. Он добавил, что Россия установила крепкие отношения с ведущими странами в области разработки ресурсов, и она продолжит искать сотрудничества с другими лидирующими государствами.

Ранее глава РФПИ рассказал, что отношения государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, отличаются от ситуации в разгромленном западном мире. По его словам, страны-участницы ориентированы на создание и развитие совместных проектов. При этом они сотрудничают вместо того, чтобы мешать друг другу.

