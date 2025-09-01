Дмитриев: Сотрудничество стран ШОС резко усилится после саммита

Отношения государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, отличаются от ситуации в разгромленном западном мире. Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его процитировали «Ведомости».

По его словам, страны-участницы ориентированы на создание и развитие совместных проектов. При этом они сотрудничают вместо того, чтобы мешать друг другу.

Дмитриев полагает, что после саммита ШОС экономическое и инвестиционное сотрудничество между государствами ШОС резко усилится. И Китай, и многие другие российские партнеры (например, Индия) будут усиливать экономические связи.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создания Банка развития ШОС. По его словам, это нужно для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики.

По словам президента России Владимира Путина, секрет привлекательности ШОС состоит в твердой приверженности философии созидания, открытости для равноправного сотрудничества и ненаправленности против третьих стран.