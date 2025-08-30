Россия
Путин раскрыл секрет привлекательности ШОС

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью «Синьхуа» раскрыл секрет привлекательности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Он отметил, что ее создание в 2001 году воплотило стремление России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана укреплять доверие, дружбу и добрососедство, а также стремиться к миру и стабильности в регионе. За прошедшие годы в ряды ШОС вступили Индия, Пакистан, Иран и Белоруссия, активное участие принимают партнеры и наблюдатели.

«Секрет такой привлекательности ШОС довольно прост – это твердая приверженность философии созидания, открытость для равноправного сотрудничества, ненаправленность против третьих стран, уважение к национальным особенностям, самобытности каждого народа», — рассказал президент.

Он добавил, что организация участвует в строительстве справедливого многополярного мира, стремится к формированию архитектуры безопасности в Евразии.

Путин пробудет в Китае с 31 августа по 3 сентября. В рамках визита он примет участие в нескольких политических встречах, включая саммит ШОС в сентябре.

