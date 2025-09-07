Экономика
13:47, 7 сентября 2025Экономика

В Турции произошло мощное землетрясение

AFAD: Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в турецкой провинции Балыкесир
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

В турецкой провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местного Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение произошло в 12:35 по московскому времени. Эпицентр располагался у города Сындыргы. Очаг залегал на глубине 7,7 километра. Специалисты Обсерватории Кандилли оценили магнитуду землетрясения в 5,1, а глубину залегания очага — в 13,7 километра.

Толчки ощущались также неподалеку от турецкой столицы, последствия — в частности, в западной части Стамбула. Это уже второе мощное землетрясение, которое произошло в Турции за последний месяц. Предыдущее зафиксировали 10 августа с эпицентром у города Сындыргы. Магнитуда тогда составила 6,1, пострадали около 30 человек.

В предыдущий раз в результате землетрясения обрушились несколько домов в городе Балыкесир, расположенном на западе Турции. Толчки также ощущались в Стамбуле, Измире и соседних регионах. Различные степени разрушения были зафиксированы у 16 жилых зданий.

