Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

Глава МВД Турции Ерликая: Землетрясение обрушило в Балыкесире 16 зданий

В Стамбуле произошло землетрясение. Толчки ощущались на западе города, их продолжительность составила около 20-30 секунд. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки достигли магнитуды 5,9.

Также землетрясение произошло еще в одном турецком городе — Сындыргы. По словам мэра Серкана Сака, магнитуда подземных толчков составила 6,1.

Позже также стало известно о землетрясении в Балыкесире. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях.

Что известно о последствиях?

В Сындыргы обрушились не менее десяти зданий, повреждены несколько домов, сообщил мэр города.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что в турецком Балыкесире обрушились 16 зданий, в данный момент поисково-спасательные работы завершены.

В общей сложности в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир обрушились 16 зданий, только в четырех из них постоянно проживали люди. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле Али Ерликая Глава МВД Турции

Четверых человек достали живыми из-под завалов после землетрясения в турецком Балыкесире. Один из них, 81-летний мужчина, позднее ушел из жизни. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим. Политик заявил, что с первых минут на месте работают все необходимые службы. Он подчеркнул, что власти продолжают внимательно следить за спасательной операцией.

Часть Камчатки сместилась после мощного землетрясения

30 июля на Камчатке произошло мощнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуду оценили в 8,8. За подземными толчками последовали четыре волны цунами.

В пресс-службе местного филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН сообщили, что южная часть полуострова Камчатка сместилась практически на два метра на юго-восток после недавнего землетрясения.

Профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Николай Шестаков, в свою очередь, заявил, что Камчатский полуостров сдвинулся неравномерно. Он добавил, что для людей эти передвижения оказались незаметны.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин сообщил, что смещение Качатки после землетрясения не окажет прямого воздействия на людей.

Движение Камчатки относительно Тихоокеанской плиты происходит все время, со скоростью несколько сантиметров в год. Но во время землетрясения это движение произошло единомоментно. Точнее — в течение нескольких минут или минуты Петр Шебалин Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН

Специалист подчеркнул, что стремительное смещение изменило геометрию поверхности планеты, что стоит учесть в системах спутниковой навигации.