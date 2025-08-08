Экономика
11:47, 8 августа 2025Экономика

Раскрыты подробности о смещении Камчатки после землетрясения

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

После мощного землетрясения, которое произошло 30 июля, Камчатский полуостров сдвинулся неравномерно. Подробности о перемещении плит раскрыл профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Николай Шестаков, пишет ТАСС.

Так, южная часть Камчатки сместилась в юго-восточном направлении примерно на 2 метра, одновременно опустившись на 30 сантиметров. Территория, на которой находится Петропавловск-Камчатский, сместилась примерно на 50 сантиметров и опустилась менее чем на 10 сантиметров.

«Такое распределение смещений ученые объясняют особенностями расположения и структуры источника землетрясения - столица Камчатского края расположена на большем удалении и "наискось" от основных подвижек в очаге землетрясения, расположенном в толще горных пород на глубине около 35 километров», — пояснил Шестаков.

При этом для людей эти передвижения оказались незаметны. Первая причина кроется в том, что сдвигается сразу огромная территория целиком: рядом стоящие дома и горы перемещаются целиком, и их положение относительно друг друга не меняется. «Во-вторых, скорости таких движений малы - порядка 100 миллиметров в секунду. Это настолько медленно, что человек просто не может это почувствовать на фоне интенсивных сейсмических колебаний», — уточнил ученый.

Ранее Шестаков отметил, что после землетрясения на Камчатке сдвинулся и Владивосток. Он переместился на юг и обратно из-за подземных толчков, рассказал ученый.

