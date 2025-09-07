Россия
Верующие в ожидании крестного хода в Москве попали на видео

Подготовка к крестному ходу в Москве с патриархом Кириллом попала на видео
Карина Черных
Карина Черных

Подготовка к крестному ходу в Москве во главе с патриархом Кириллом попала на видео. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Осторожно, новости».

На размещенных кадрах верующие предстали на набережной у храма Христа Спасителя. Они собрались в ожидании общемосковского крестного хода, который начнется после Божественной литургии, возглавляемой патриархом Кириллом.

По сообщениям Русской православной церкви (РПЦ), на шествии ожидается около 20 тысяч человек. Известно, что верующие пройдут маршрут до Новодевичьего монастыря длиной около шести километров.

Ранее сообщалось, что в РПЦ разрешили мужчинам ходить в юбках.

