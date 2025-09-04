В РПЦ разрешили мужчинам ходить в юбках

Священник РПЦ Маркиш: Православие не запрещает мужчинам носить юбки

Православие не запрещает мужчинам носить юбки. Об этом заявил журналистам издания «Абзац» клирик Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

В качестве примера подобной одежды священник привел рясы и подрясники, которые носят служители Русской православной церкви (РПЦ).

«[Ряса или подрясник] — это то же самое платье, покрой платья. Но это одежда священнослужителя. В том, что она кроится так же, как женское платье, ничего, никакого нравственного содержания нет и быть не может», — пояснил Маркиш.

Дискуссию о допустимости ношения одежды, ассоциирующейся с другим полом, начал в конце августа предпрпниматель Герман Стерлигов. В частности, он назвал проклятыми женщин, носящих мужскую одежду.

Ранее в РПЦ раскритиковали не желающих рожать «дохлых и трусливых баб». С порицанием практики отказа от деторождения выступил протоиерей Андрей Ткачев. Этим, по его словам, и обусловлено снижение ряда демографических показателей в России.