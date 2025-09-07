Зеленский рассказал о пожаре в здании кабмина

Зеленский: В здании кабмина Украины начался пожар

В здании кабинета министров Украины в результате ночной атаки по Киеву начался пожар. О ее последствиях рассказал в Telegram президент страны Владимир Зеленский.

«[В Киеве] повреждено здание кабинета министров, начался пожар на верхних этажах», — говорится в публикации.

Зеленский заявил, что удары по Украине якобы свидетельствуют о нежелании Москвы идти к мирному урегулированию конфликта, и потребовал от США и Европы ввести новые антироссийские санкции.

Здание правительства Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве горит уже несколько часов после атаки Вооруженных сил России на украинскую столицу. По последним данным, площадь пожара составляет тысячу квадратных метров, к тушению огня привлекли вертолет.