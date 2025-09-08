Ценности
45-летняя Анна Семенович снялась обнаженной в ванне

Российская певица Анна Семенович в откровенном виде снялась в ванне
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ann_semenovich

Российская экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович в откровенном виде снялась в ванне. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

45-летняя певица предстала на размещенных кадрах обнаженной, собрав светлые волосы в низкий хвост. При этом на лицо знаменитость нанесла маску. На видео заметно, что звезда наполнила ванну водой с пеной.

В августе Анна Семенович в купальнике с глубоким декольте снялась крупным планом. Семенович распустила влажные от воды светлые волосы и надела солнцезащитные очки.

