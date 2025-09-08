Украина потеряла в зоне СВО вооружение за полмиллиарда рублей

Российские войска уничтожили в зоне СВО САУ Caesar ВСУ за полмиллиарда рублей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) вооружение стоимостью почти в полмиллиарда рублей. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие подбили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar, стоимость которой оценивается в пять миллионов евро (более 477 миллионов рублей по курсу ЦБ на 6 сентября).

САУ уничтожили военнослужащие группировки войск «Север». Кроме САУ Caesar, они подбили 23 автомобиля и уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ.

Ранее появилось видео уничтожения редкой техники — бронированной ремонтно-эвакуационной машины американского производства М88 «Геркулес» — у границы с Россией. Транспорт ВСУ, как уточняется, уничтожил 234-й десантно-штурмовой полк группировки войск «Север».