Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 8 сентября 2025Россия

Украина потеряла в зоне СВО вооружение за полмиллиарда рублей

Российские войска уничтожили в зоне СВО САУ Caesar ВСУ за полмиллиарда рублей
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) вооружение стоимостью почти в полмиллиарда рублей. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие подбили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar, стоимость которой оценивается в пять миллионов евро (более 477 миллионов рублей по курсу ЦБ на 6 сентября).

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
Российский регион потрясла трагедия:мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей
29 августа 2025

САУ уничтожили военнослужащие группировки войск «Север». Кроме САУ Caesar, они подбили 23 автомобиля и уничтожили девять складов боеприпасов ВСУ.

Ранее появилось видео уничтожения редкой техники — бронированной ремонтно-эвакуационной машины американского производства М88 «Геркулес» — у границы с Россией. Транспорт ВСУ, как уточняется, уничтожил 234-й десантно-штурмовой полк группировки войск «Север».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о продолжении СВО

    В Германии сообщили детали расследования диверсий на «Северных потоках»

    Украина потеряла в зоне СВО вооружение за полмиллиарда рублей

    Тренер сборной Катара оценил уровень российской национальной команды

    Microsoft случайно отрекламировала Apple

    Акции производителя Labubu резко подешевели

    Женщина отправилась на пробежку за вином и оказалась на дне озера

    Убийца Парубия обвинял ВСУ в событиях в Буче

    Американский истребитель подняли со дна озера в России

    Лазарева рассказала о пережитом «страшном позоре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости