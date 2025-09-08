Банк России приготовился к борьбе с манипулированием рынком со стороны инфлюэнсеров

Пронин: Понятие манипулирования рынком распространят на действия инфлюэнсеров

Готовящиеся изменения законодательства в части борьбы с инсайдами и манипулированием на рынке, в частности, предполагают изменение подходов в связи с необходимостью «оперативно адаптироваться и гибко следовать за тенденциями рынка». Об этом в интервью «Радио РБК» рассказал глава департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин.

Он отметил, что в ЦБ в последнее время уже перестроили свой формат работы в этом направлении, в результате чего «поток дел об административных нарушениях за инсайд и манипулирование вырос за полтора года в два с лишним раза», до «100 с лишним административных дел и штрафов» за январь-июнь 2025 года.

В качестве примера ситуаций, на борьбу с которыми направлены готовящиеся изменения законодательства, Пронин привел скупку инфлюэнсером определенного количества акций, вслед за которой тот рассказывает своей аудитории, что бумаги вскоре вырастут в цене. А когда подписчики их покупают, инфлюэнсер, наоборот, продает свой пакет и фиксирует прибыль. Представитель Центробанка отметил, что сейчас такие действия манипулированием не считаются.

Что касается наказания, то в ЦБ планируют значительно поднять как порог прибыли, при превышении которого наступает уголовная ответственность, — с 3,75 до 100 миллионов рублей, так и сумму штрафов за манипуляции, в результате которых указанный порог достигнут не был. Последний хотят сделать в три-пять раз выше извлеченного дохода.

Также Пронин сообщил, что в рамках реформы по противодействию инсайдерской торговле регулятор планирует ввести в РФ категорию суперинсайдеров.